Governo do Estado do Ceará libera retorno do público nos estádios e Fortaleza x Flamengo terá torcida – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 08 (AFI) – Com a liberação do Governo do Estado do Ceará para o retorno do público nos estádios, o duelo entre Fortaleza e Flamengo, neste sábado (09), às 19h, pela 25ª rodada do Brasileirão, poderá receber torcida na Arena Castelão.

O Diário Oficial anunciou a presença de 10% da capacidade total, ou seja, cerca de seis mil pessoas.

Com isso, os sócios terão prioridade para adentrar ao estádio e o check-in online já está liberado. As vendas de ingresso, por sua vez também está aberto e os valores variam entre R$ 40 e R$ 22. Não haverá venda para a torcida visitante.

No dia da partida não haverá venda de ingresso e os portões serão aberto duas horas antes. O Fortaleza, inclusive, pediu para que seus torcedores cheguem cedo a Arena para evitar qualquer tipo de aglomeração.