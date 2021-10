Governo e Congresso ainda não chegaram em conclusão

Mesmo diante de milhões de pessoas pedindo ajuda para a compra do botijão de gás, o cenário neste momento não é nada animador. De acordo com informações de bastidores, não há sequer uma previsão de data de início dos pagamentos de um vale-gás em um nível federal. E isso estaria desanimando muita gente.

Projetos e ideias não faltam. Há cerca de duas semanas, deputados federais aprovaram um programa que pretende pagar pelo menos a metade do preço médio semestral do botijão de gás. Hoje, por exemplo, isso seria um auxílio de cerca de R$ 50 a cada dois meses. Pelo menos essa é a ideia que os parlamentares apresentaram.

Recentemente a Petrobras anunciou a doação de R$ 300 milhões para os cofres da União. O objetivo era o mesmo. Eles querem ajudar a criar uma espécie de vale-gás para a população em situação de carência. Dentro do Palácio do Planalto está crescendo a ideia de usar esse dinheiro dentro do novo Bolsa Família.



Só que mesmo diante desses projetos e ideias, o fato mesmo é que ainda não há nada de concreto. O documento que passou recentemente pela Câmara dos Deputados ainda tem que passar pelo Senado e depois precisa do apoio do Presidente Jair Bolsonaro. Há cerca de duas semanas, o programa está parado.

A situação dos R$ 300 milhões da Petrobras parece ser ainda mais difícil de entender. É que semanas depois do anúncio, a estatal ainda não deu nenhum detalhe sobre o projeto. Ainda não se sabe quantas pessoas irão receber o benefício, nem qual vai ser o valor dos pagamentos para esses usuários. Data de início também é algo que ninguém sabe.

Estados

Enquanto o Governo Federal e o Congresso Nacional não encontram uma definição sobre isso, vários estados já começaram a pagar as suas versões do vale-gás. Alguns pagamentos já se iniciaram em São Paulo, Ceará e Pará, por exemplo.

No Rio de Janeiro, o Governador Claudio Castro sancionou o texto do vale-gás que a Assembleia Legislativa aprovou. De acordo com ele, usuários do Auxílio Emergencial estadual começam a receber o benefício de R$ 80 no próximo dia 25.

Só que esses programas estaduais não estão conseguindo abranger muita gente. Então mesmo as pessoas destes estados estão pedindo para que o poder executivo seja mais rápido na criação de um auxílio para compra do botijão de gás agora.

Feriado sem vale-gás

Neste feriado de 12 de outubro não teremos reuniões no Congresso e nem agenda no Palácio do Planalto. Parlamentares e membros do Governo Federal estarão com as suas famílias curtindo a folga.

Ao mesmo tempo, milhões de pessoas neste momento não sabem como passarão esta data com as suas famílias. Muitas tiveram que escolher entre comprar o botijão de gás ou comprar a comida. A fome está aumentando no país.

Ainda não há uma data para as definições de prazo para o vale-gás no Brasil. Nas redes sociais, milhares de pessoas estão pedindo para que deputados, senadores e o presidente sejam mais rápidos nesta questão.