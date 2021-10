Gracyanne Barbosa empina bumbum na praia e encanta web: ‘Deusa do mar’

Gracyanne Barbosa resolveu postar mais um clique pra lá de sensual na noite da última quinta-feira (28). A musa fitness apareceu na praia, levantou a saída de banho e empinou o bumbum, que roubou a cena na publicação.

“Que não nos falte vontade de sorrir apesar dos pesares. Que sejamos leves. Que sejamos livres de preconceitos. Que nenhum de nós se esqueça da força que possui. Que não nos falte fé e amor”, refletiu a influenciadora na legenda.

Nos comentários não faltaram elogios para a esposa de Belo. “Deusa do mar, pleníssima”, comentou uma seguidora. “Que mulher maravilhosa”, pontuou outra usuária. “Mais bela de todas as mulheres do planeta”, escreveu outro fã.

Veja a publicação: