“Grande partida” – Futebol Interior

Manaus, AM, 19 (AFI) – O Manaus-AM acabou ficando no empate com o Ypiranga-RS, pelo placar de 1 a 1, em casa, no último domingo, pela terceira rodada do quadrangular de acesso do Campeonato Brasileiro Série C.

O resultado deixa a equipe na segunda colocação do Grupo D, com cinco pontos, um ponto atrás do líder Novorizontino e um ponto a frente do terceiro colocado Tombense-MG. O Ypiranga-RS é o lanterna, com apenas um ponto.

APROVOU

Mesmo com o tropeço em casa, o goleiro Matheus gostou do desempenho do time no último jogo.

“Sabíamos que a vitória seria importante hoje, mas também sabíamos que seria um jogo difícil. Pegamos um adversário que veio com uma proposta de se defender e abriu mão de jogar e se fechou com duas linhas de quatro e muitas vezes até de cinco. Propomos o jogo, infelizmente tomamos um gol muito cedo, mas o time foi valente e foi atrás. Se futebol tivesse méritos, seria uma vitória por méritos do Manaus que fez uma grande partida. Infelizmente a bola não entrou”, afirmou ele.

O jogador também agradeceu a presença dos quase 13 mil torcedores na Arena Amazônia.

“Estamos de parabéns, somamos um ponto e seguramos eles lá atrás. Gostaria de agradecer a presença do torcedor que compareceu e nos apoiou, foi muito importante e foi o nosso 12 jogador. Nos apoiaram o tempo todo, tomamos o gol e eles continuaram nos apoiando e é assim, todos juntos para que nós possamos colocar o Manaus no lugar que ele merece e na Série B”, finalizou.

PRÓXIMO JOGO

O Manaus volta a enfrentar o Ypiranga-RS, mas agora fora de casa. No próximo domingo (24), as equipes se enfrentam no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim-RS. Antes, o time entra em campo pela Copa Verde, nesta quarta-feira (20), diante do Porto Velho-RO.