Gratuito: Governo da Bahia e startup oferecem 30 mil vagas em cursos de empreendedorismo

Empreender é o sonho de muita gente. O primeiro passo é importante, mas para seguir uma trajetória de sucesso, é preciso saber por onde começar e planejar todas as etapas do negócio. Para auxiliar futuros empreendedores em toda a Bahia, o Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a startup Digital Innovation One (DIO), lança na próxima quarta-feira (7), às 19h, em Talk Show com transmissão pelo Canal do Youtube Secti Bahia, o Programaê Empreendedorismo. A ação vai disponibilizar 30.000 vagas gratuitas em 10 diferentes cursos nas áreas de empreendedorismo e inovação.

A primeira etapa do Programaê, com cursos na área de tecnologia, já capacitou oito mil pessoas em todo o estado, que aprenderam, nas modalidades iniciante e avançado, linguagem de programação para internet com JavaScript e JavaScript ES6 Essencial, dentre outros cursos. Dessa vez, o foco está no empreendedorismo inovador e startups baianas, com grandes nomes do ecossistema que ajudarão as mentes empreendedoras, com mais de 1500 horas de cursos gratuitos.

Para a secretária da Secti, Adélia Pinheiro, esses novos cursos dialogam com o perfil empreendedor e inovador de baianas e baianos. “O compromisso do Governo do Estado, através da Secti, é apostar nesse potencial, oportunizando o aprimoramento das habilidades, como no caso dos cursos com foco no empreendedorismo. Acreditamos que a criatividade do nosso povo tende a florescer ainda mais quando há incentivo. O nosso papel é de incentivar e capacitar essas pessoas para que possam ter um melhor direcionamento para empreender”, afirma Adélia.

Amy Guerra, que faz parte do time de Educação da Digital Innovation One, destaca que é preciso democratizar o conhecimento em tecnologia. “Eu, como boa baiana, soteropolitana, da terra do dendê, não poderia deixar de fazer o meu convite para todos acessarem a plataforma. Para nós, é muito importante que vocês continuem aprendendo. Já são mais de um milhão de vagas gratuitas distribuídas por nós pelo Brasil e é justamente por isso que queremos continuar trazendo cada vez mais conhecimento e oportunidades”, explica.

Além do novo foco em empreendedorismo, os cursos da área de tecnologia seguem disponíveis para toda a população. Diego Freitas é uma das pessoas que aproveitou a oportunidade para aprimorar suas habilidades. “Depois de passar oito anos na gestão de uma equipe de T.I, eu queria voltar a desenvolver e precisava me atualizar sobre algumas linguagens. Na DIO, encontrei muito material a respeito e acredito que hoje já estou no meu quinto bootcamp. A forma como os cursos são distribuídos em bootcamps facilita o aprendizado, pois você tem uma linha do tempo, não fica perdido no meio de tanto conteúdo”, explica.