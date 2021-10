Gravação de série da Netflix afeta trânsito em Salvador; confira locais

As gravações da série Santo, da Netflix, afetarão o trânsito de Salvador durante o mês de outubro. Os bairros do Centro Histórico de Salvador serão os mais afetados e mudanças vão desde reserva de vagas para carga e descarga de equipamentos até desvios de tráfego.

A série policial é uma produção espanhola que conta com Bruno Gagliasso no elenco. O início da trama foi gravada na cidade de Madrid, na Espanha, e agora a segunda parte da série está sendo filmada em Salvador.

Durante as filmagens, os bairros do Comércio, Rio Vermelho, Monte Serrat, Boa Vista do Lobato, Calçada e Santo Antônio Além do Carmo terão trânsito interrompido e/ou alterado. Confira datas e mudanças:

Dia 12/10 (terça-feira)