Grave acidente entre carro e caminhão deixa homem morto na Volta da Serra

Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (8) no trecho do km 138, na BR 316, em localidade conhecida como Volta da Serra, situada no município de Estrela de Alagoas, no sertão alagoano.

Não há maiores informações das circunstâncias envolvendo o acidente fatal, no entanto, é possível ver nas imagens a parte dianteira do veículo completamente destruída e o carro parcialmente fora da pista. A vítima, identificada como Dênis, ainda de forma extra oficial, morreu na hora com o forte impacto.

A causa do acidente, ainda não divulgada, só poderá ser determinada após a conclusão do laudo oficial, por parte da perícia.