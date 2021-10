Grávida, Nanda Costa revela decisão sobre futuro das gêmeas: ‘a gente quer se preservar’

Em entrevista para a revista TPM, Nanda Costa abriu o jogo sobre o que planeja para o futuro após o nascimento de suas filhas gêmeas com a percussionista Lan Lahn.

“Talvez por ter ficado por tanto tempo quieta, quando comecei a falar, falei até demais. Dá vontade de postar tudo, mostrar que nosso relacionamento é natural como qualquer outro. As pessoas se sentem íntimas e participam”, disse ela.

“Se a gente anuncia uma gestação no Fantástico, claro que as pessoas vão querer saber quando nasceram, quais os nomes, as pessoas estão vendo a barriga crescer. Não dá pra chegar e falar: ‘Não, ninguém vai saber mais'”, continuou.