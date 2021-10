Gravidez na pandemia: confira as famosas que se tornaram mamães em 2021

Podemos dizer que 2021 foi o ano da maternidade. Diversas famosas anunciaram a gravidez e/ou tiveram seus bebês, trazendo ao mundo muita fofura e alegria em um momento tão difícil da humanidade.

E como 2021 de normal não tem nada, mais de uma celebridade foi presenteada não só com um, mas com dois bebês. Confira as famosas que se tornaram mamães de primeira ou segunda viagem neste anos:

Com filhos pequenos

A cantora já era mãe de henry, de 7 anos, e decidiu aumentar a família com o marido, Kaká Diniz. Zaya, segunda filha do casal, nasceu em fevereiro de 2021 nos Estados Unidos. Hoje com 7 meses, a pequena encanta a web com o tamanho de suas bochechas.

Após o nascimento da caçula, Simone teve um sangramento contínuo e precisou passar por uma cirurgia de retirada do útero. Apesar do susto, tudo correu bem e ela e filha estão saudáveis.

Zaya é a segunda filha de Simone, fruto do casamento com Kaká Diniz | Reprodução: Instagram

Bianca Andrade (Boca Rosa)

No último ano, a vida da influenciadora mudou completamente. Após a saída do BBB20, Bianca engatou um relacionamento com o influenciador Fred e logo engravidou.

O chá revelação do bebê foi uma mega produção feita no Maracanã. Todo o estádio ficou iluminado de roxo para comemorar a vinda de Cris. O pequeno nasceu em julho e desde então surpreende a internet pela semelhança com o pai. Como diz o ditado, esculpido em carrara!

O ‘Baby Cris’ é fruto do relacionamento de Bianca Andrade e Fred | Reprodução: Instagram

Pode-se dizer que a pequena Liz era a bebê mais esperada da Bahia. Fruto do relacionamento de Lore com Léo Santana, ela nasceu em Salvador no dia 26 de setembro.

A influenciadora tem compartilhado a nova rotina com os seguidores e falado bastante sobre a maternidade real. Na última semana, ela desabafou sobre a melancolia que tem sentido no puerpério.

Lore Improta e Léo Santana são os pais da pequena Liz | Reprodução: Instagram



Na espera de gêmeos

A atriz de 35 anos faz parte do ‘bonde’ das mamães de gêmeos nascidos/concebidos na pandemia. Ela está na reta final da gravidez de duas meninas, fruto do seu relacionamento com a musicista Lan Lanh.

O anúncio da gravidez foi feito no Fantástico, onde o casal apresentou a música ‘Duas Mães’, feita especialmente para as pequenas.

Nanda Costa está na reta final da gravidez de gêmeas | Reprodução: Instagram

Assim como Nanda, a atriz de 43 anos também espera gêmeos. Roque e Raul são fruto do relacionamento de Fabiula com o ator Emílio Dantas, de 38 anos.

Em entrevista no podcast Calcinha Larga, Fabiula contou que congelou os óvulos aos 35 anos, pois pensava em ser mãe no futuro. Durante a pandemia da covid-19, o casal decidiu engravidar e aumentar a família, que já conta com os ‘filhos’ caninos Chã, Patinho e Lagarto.

Fabiula Nascimento espera os gêmeos Roque e Raul | Reprodução: Instagram

Mais conhecida como Bruna Surfistinha, Raquel Pacheco deu luz às gêmeas Maria e Elis. As pequenas de apenas um mês de vida são fruto do relacionamento de Raquel com o ator Xico Santos.

Bruna Surfistinha deu a luz à Maria e Elis | Reprodução: Instagram

Mães de segunda viagem

A influenciadora espera Leon, seu segundo filho com o jornalista Felipe Andreoli, com quem tem mais de 10 anos de casada. O casal já é pai de Rocco, de quatro anos. Para revelar a segunda gestação para o marido, Rafa preparou uma surpresa emocionante. Confira:

A atriz espera sua segunda filha, também fruto do relacionamento com o ator Bruno Gissoni. Os dois já são pais de Madalena, de 4 anos, e agora aguardam a chegada de Amélia.

Yanna Lavigne espera sua segunda filha, Amélia | Reprodução: Instagram

A modelo se casou com Chay Suede em fevereiro de 2019 em uma linda festa no quintal de casa. Em dezembro do mesmo ano nasceu Maria, filha primogênita do casal. Em 2021, os dois decidiram aumentar a família, pois queriam que os filhos tivessem idades próximas. Laura espera agora a chegada de José.

Laura Neiva espera José, seu segundo filho com Chay Suede | Reprodução: Instagram

O marido da modelo, Thiago Lopes, anunciou a gravidez em agosto, mas logo depois o relacionamento do casal passou por um momento conturbado e Andressa chegou a insinuar que voltaria a se prostituir. Apesar dos problemas, o casal decidiu não se separar.

Muitos não sabem, mas Andressa também é mãe de Arthur, de 16 anos. O primogênito, inclusive, que sugeriu o nome do irmão mais novo: Leon.

Andressa Urach espera Leon | Reprodução: Instagram

Mães de primeira viagem

A atriz espera seu primeiro filho, Francisco, fruto do casamento com o ator Renato Goés. O casal está junto desde 2017, mas oficializou a união em outubro de 2019. Recentemente, Thaila contou que sofreu dois abortos espontâneos antes da gestação atual.

Thaila Ayala é mãe de Francisco, fruto do casamento com Renato Goés | Reprodução: Instagram

A ex-bbb tomou um susto quando recebeu a notícia da gravidez após fazer um simples exame de rotina. Apesar de não ter planejado a maternidade para este ano, ela e o namorado, o publicitário Leo Hirschmann, ficaram muito felizes com a notícia.

Na última semana, Vivian e Leo fizeram o chá revelação para a família e descobriram que esperam uma menina, que se chamará Malu.