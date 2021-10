Grazi Massafera curte praia com novo affair em Fortaleza; veja quem

Grazi Massafera está em Fortaleza, muito bem acompanhada do seu novo affair, o ator e produtor de filmes Alexandre Machafer. O casal foi fotografado por um fã nesta sexta-feira curtindo uma praia de lá e publicado pela colunista Leo Dias.

Na última quarta-feira, eles haviam sidos flagrados desembarcando no Aeroporto da cidade

Desde que o romance entre os dois veio a público, Machafer decidiu trancar os comentários de desconhecidos em eu perfil no Instagram. Agora, só escreve quem o rapaz segue de volta. Após o Extra mostrar que ele interagia com os fãs da atriz, o diretor decidiu ser mais discreto e cessou as curtidas que dava a cada pessoa que perguntava se ele era o novo namorado de Grazi.