Grazi Massafera é flagrada com novo affair, Alexandre Machafer, em Fortaleza

Não demorou muito para que Grazi Massafera e Alexandre Machafer fossem flagrados juntos. A atriz e o diretor de cinema foram fotografados por um fã no Aeroporto de Fortaleza enquanto desembarcavam. As fotos foram publicadas pelo colunista Leo Dias e replicadas em fã-clubes do casal, que já existiam anteriormente ao flagra.

Desde que o romance entre os dois veio a público, Machafer decidiu trancar os comentários de desconhecidos em eu perfil no Instagram. Agora, só escreve quem o rapaz segue de volta. Após o Extra mostrar que ele interagia com os fãs da atriz, o diretor decidiu ser mais discreto e cessou as curtidas que dava a cada pessoa que perguntava se ele era o novo namorado de Grazi.

Antes de ir para Fortaleza, Grazi Massafera esteve terça-feira, 26, num shopping da Zona Sul do Rio, com a amiga Anna Lima. Na ocasião a vendedora de um quiosque pediu uma selfie com a atriz, mas ela recusou e disse que não estava bem.

Na véspera da viagem, Machafer treinou Muai Thay no Rio. Coincidentemente, Caio Castro, ex da atriz, também. Mas em São Paulo.

Assim como a loira, Alexandre é ator. Nascido em Niterói, aos 19 anos se mudou para Campos, no Norte Fluminense, para cursar Administração. Ao acompanhar um amigo para um teste de atores no Rio, se apaixonou pelos estúdios da Globo e decidiu largar tudo e encarar a profissão.