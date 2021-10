Grêmio 2 x 2 Cuiabá – Tricolor busca empate duas vezes, mas segue amargando o Z4 do Brasileirão – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 06 (AFI) – A crise continua. Em um dos jogos que movimentaram as disputas da 24ª rodada do Brasileirão na noite desta quarta-feira (06), o Grêmio ficou duas vezes atrás no placar e mesmo assim conseguiu empatar com o Cuiabá, por 2 a 2 na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Apesar disso, a equipe gaúcha chegou a três jogos sem vitória e segue amargando a zona de rebaixamento.

Essa foi a quarta vez que o Grêmio perdeu a chance de deixar a degola e agora aparece na 17ª colocação com 23 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 24 mas ainda joga contra o São Paulo no fechamento da rodada nesta quinta-feira. Já o Cuiabá também vive um jejum de vitórias, quatro jogos sem vencer em seguida e aparece na 12ª posição, com 30 pontos.

DETALHES DO DUELO

Precisando demais de um bom resultado, o Grêmio começou a partida fazendo pressão na área adversária e depois de ter duas boas chances de abrir o placar, viu o Cuiabá marcar em um contra-ataque. Aos 22 minutos, Lucas Hernándes lançou Jenilson em profundidade, que foi até a linha de fundo e cruzou para trás, encontrando Max que chegou batendo de primeira para o fundo das redes.

Assustando com a situação, o Grêmio se lançou ao ataque, mas só conseguiu empatar a partida no começo do segundo tempo, depois de Felipão ter feito duas mudanças no setor ofensivo. Logo aos seis minutos, Rafinha invadiu a área e cruzou rasteiro para Alisson, que ajeitou o corpo e fuzilou para o gol, sem chances para o goleiro Walter.

Depois disso, o ritmo da partida aumentou e o Cuiabá voltou a ficar à frente do placar, desta vez com um gol de bola parada. Aos 33 minutos, Rafal Gava cobrou escanteio e Marllon se antecipou aos marcadores para cabecear para o fundo das redes. O goleiro Brenno até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir o segundo gol do time visitante.

Apesar disso, enquanto o adversário ainda comemorava, o Grêmio conseguiu deixar tudo igual no placar, mais uma vez com Alisson. Aos 36 minutos, Rafinha levantou na área e o atacante bateu de perna direita para estufar as redes. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas terminou mesmo empatado em 2 a 2.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 25ª rodada do Brasileirão. No domingo (10), o Grêmio visita o Santos, no Estádio da Vila Belmiro, às 16h. Já na segunda-feira (11), o Cuiabá recebe o São Paulo, na Arena Pantanal, às 20h.