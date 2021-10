Grêmio 3 x 2 Juventude – Tricolor joga bem, leva susto no final, mas vence na estreia de Mancini – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 17 (AFI) – A estreia de Vagner Mancini no Grêmio foi da melhor forma possível: com vitória. Na noite deste domingo, na sua arena, em Porto Alegre (RS), fez um confronto direto com o Juventude pela permanência e venceu por 3 a 2, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do placar, o Grêmio jogou bem, de forma ofensiva, e o ataque demonstrou oportunismo para aproveitar as chances diante de mais de 15 mil torcedores. Apesar disso, a vitória poderia ser mais tranquila se não fosse um gol do adversário nos minutos finais.

CLASSIFICAÇÃO

De quebra, o Grêmio encerrou sequência de cinco jogos sem vencer, chegando a 26 pontos, ainda dentro do Z-4, zona de rebaixamento à Série B, em 18.º lugar. Entretanto, possui dois jogos atrasados, contra o Flamengo, pela segunda rodada, ainda sem data marcada, e contra o Atlético-MG, pela 19.ª rodada.

O Juventude, que tem 27 jogos, segue com 28 pontos, abrindo o Z-4 na 17ª colocação.

GALERIA:

DOIS GOLS EM DOIS MINUTOS

O Grêmio fez um bom primeiro tempo e buscou o tempo todo o ataque, mas não conseguia furar a defesa do Juventude. Isso mudou completamente em apenas dois lances de oportunismo dos atacantes. Aos 22 minutos, Alisson desviou cruzamento, o goleiro do Juventude fez boa defesa e a bola bateu no travessão. Atento, Douglas Costa completou de cabeça, praticamente em cima da linha.

Se um gol já daria ao Grêmio mais tranquilidade, dois seria melhor ainda e foi exatamente o que aconteceu no minuto seguinte. Aos 23, Alisson finalizou de fora da área, mas o goleiro Douglas defendeu novamente de forma parcial. Desta vez, quem estava atento no rebote era Diego Souza, que não desperdiçou.

MAIS GOLS

O Grêmio continuou buscando o gol no segundo tempo e Alisson quase fez um golaço em chute de fora da área, mas Douglas fez grande defesa. Aos dez, porém, ele não conseguiu evitar o gol de Villasanti, que completou de peixinho excelente cruzamento de Rafinha da esquerda.

A vantagem mais confortável durou pouco, pois logo aos 13, o Juventude diminuiu. Michel Macedo cruzou da direita e a bola sobrou com Sorriso, que finalizou forte para marcar.

SUSTO NO FINAL

Apesar do gol na sequência, o Juventude não conseguiu manter a pressão. Mesmo assim, teve boa chance com Chico, que arriscou de longe e quase fez um belo gol. Já o Grêmio seguiu tentando encaixar ataques rápidos, sempre com bons passes de Alisson.

No final, a partida ficou mais truncada, com faltas e cartões amarelos. Mesmo assim, o Juventude assustou ao marcar o segundo gol aos 48 minutos, com Roberson completando cruzamento de cabeça na pequena área. Mas não havia mais tempo para o empate.

PRÓXIMOS JOGOS

O primeiro a voltar a campo na 28.ª rodada é o Juventude, que recebe o Ceará no sábado, às 17h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Na segunda-feira seguinte, às 20h, o Grêmio estará em Goiânia (GO), onde duela com o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.