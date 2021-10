Grêmio x Cuiabá – Em casa, Tricolor busca a reabilitação para tentar sair do Z4 do Brasileirão – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 05 (AFI) – Sem vencer há dois jogos, o Grêmio tem mais um importante desafio pela frente para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Nesta quarta-feira (06), o Tricolor Gaúcho recebe o Cuiabá, na Arena Grêmio, às 21h30, em jogo válido pela 24ª rodada. Porém a missão não será nada fácil, já que o Dourado também busca a reabilitação para continuar na parte de cima da tabela.

Vindo de derrotas para o Athletico-PR por 4 a 2 e para o Sport, que mesmo em crise, fez 2 a 1, o Grêmio aparece na 18ª colocação com 22 pontos ganhos. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 24. Já o Cuiabá, mesmo sem vencer há três rodadas – sendo dois empates e uma derrota para o América-MG, por 2 a 0 no jogo passado – está na 11ª posição com 29.

GRÊMIO

Com um treino no final da manhã desta terça-feira (05), o Grêmio fechou a sua preparação para o duelo. O técnico Luiz Felipe Scolari irá fazer duas mudanças no time titular com relação a equipe que começou o jogo contra o Sport. Lesionado e inclusive cortado da Seleção Colombiana para as Eliminatórias, o atacante Borja está de fora e Diego Souza será a referência ofensiva do tricolor.

Já Villasanti, convocado para a Seleção Paraguaia, também está de fora. Lucas Silva é o preferido para ficar com a vaga no setor de meio-campo. Campaz também pode aparecer entre os titulares no lugar que vem sendo de Alisson, que não agradou na última partida. Na zaga, Kannemman deve começar como opção para o segundo tempo, apesar das falhas defensivas na segunda rodada.

CUIABÁ

O elenco do Cuiabá já viajou com destino a Porto Alegre e o técnico Jorginho terá um desfalque certo, que ficou em Cuiabá. Trata-se do zagueiro Paulão que levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão automática. Com isso, Alan Empereur assume a vaga e fará dupla de zaga com Marllon.

Por outro lado, os meio-campistas Camilo e Max voltam de suspensão e colocaram dúvidas na cabeça do treinador. Isso porque, o meia Osman que começou a partida contra o América-MG até foi bem, mas não deve ser mantido no time. Rafael Gava, Cabrera e o próprio Camilo disputam a titularidade. Já no ataque, Jenison e Elton que frequentemente revezam na formação inicial ainda disputam vaga para atuarem ao lado de Clayson e Jonathan Cafú.