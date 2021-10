Grêmio x Juventude – Sangue novo vai acordar o Imortal? – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 16 (AFI) – A última aposta do Grêmio para escapar do rebaixamento foi trocar Luiz Felipe Scolari por Vagner Mancini. E a estreia do novo treinador será neste domingo, quando o Imortal recebe o Juventude, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, o Grêmio está afundado na penúltima colocação, com 23 pontos. A diferença para o Juventude, que é o 15º colocado, é de cinco pontos. O Imortal, porém, tem duas partidas a menos que o rival gaúcho.

VAI MUDAR MUITO?

Estreante, Vagner Mancini teve apenas dois treinamentos para conhecer melhor o elenco tricolor e por isso já antecipou que não deve realizar mudanças drásticas. O zagueiro Ruan está suspenso, enquanto o volante Lucas Silva se juntou a Pedro Geromel, Léo Pereira, Villasanti e Borja no departamento médico. Por outro lado, Rafinha, Douglas Costa e Thiago Santos voltam de suspensão.

“Não tenho como fazer grandes mudanças táticas e treinamento em dois dias. A mudança precisa ser de dentro para fora, de mentalidade, atitude. Isso se consegue com treinos, concepção de jogo. Neste momento, eu não teria como exemplificar. Preciso atuar na parte emocional do atleta”, disse Mancini.

DÚVIDAS IMPORTANTES

O técnico Marquinhos Santos corre o risco de perder dois dos seus principais jogadores. Contra o Flamengo, o meia Guilherme Castilho sofreu problemas gastrointestinais e foi substituído no intervalo, enquanto o atacante Ricardo Bueno deixou o campo no final do segundo tempo por causa de um desconforto muscular.

As boas notícias para o treinador são os retornos dos volantes Dawhan e Jadson, que cumpriram suspensão automática contra o Flamengo. Assim, Ricardinho e Juan Quintero devem deixar o time titular.