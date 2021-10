Grêmio x Palmeiras – Imortal tenta começar campanha de reação sobre o embalado Verdão – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 29 (AFI) – Passando por realidades completamente diferentes ao longo de toda a competição. 29ª rodada do Brasileirão e 29ª rodada do Brasileirão se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio. Os donos da casa vivem um verdadeiro drama e estão brigando para não cair desde o início do campeonato. Já o Verdão, ainda sonha em tirar a diferença de dez pontos para o Atlético-MG e brigar pelo título. O confronto é válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

O imortal amarga a vice-lanterna e soma apenas 26 pontos e está a seis do primeiro time fora da degola. Até aqui, foram apenas sete vitórias, cinco empates e 14 derrotas. Enquanto que o Palmeiras está em segundo lugar com 49 pontos, dez a menos que o líder Atlético-MG.

GRÊMIO

Principal referência na zaga nos últimos anos, Pedro Geromel voltou aos treinos com o time nesta semana e está evoluindo fisicamente para entrar em campo no final de semana. Mas nem tudo são flores, o técnico Vagner Mancini terá problemas para escalar seu time. Isso porque há muitos jogadores suspensos. Os atacantes Borja, Ferreira e Luiz Fernando e o lateral Rafinha levaram o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-GO. Já Paulo Miranda foi expulso, e por isso cumpre suspensão automática.

PALMEIRAS

Recuperado de uma entorse, Gabriel Menino treinou com a equipe nesta semana e pode retornar ao time de Abel Ferreira. Além disso, após cumprir suspensão automática na última rodada, o meio-campista Zé Rafael também está à disposição

No entanto, também há alguns problemas físicos para o confronto. Jorge continua fora por conta de uma lesão na coxa esquerda, e Mayke apenas aqueceu com o time. Ele se recupera de uma artroscopia no joelho.