Grupo BIG abre vagas no Nordeste; inscrições vão até o dia 30

O Grupo BIG está com vagas abertas em Alagoas, Pernambuco, na Paraíba e Bahia, para atuação nas lojas do TodoDia da região com prazo de inscrição até o dia 30 de outubro. São oportunidades para as posições de gerente de loja, açougueiro, aprendiz de operador de supermercados, encarregado de seção, operador de loja e repositor. As inscrições devem ser feitas pelo site.