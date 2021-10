Grupo Boticário abre 400 vagas para curso gratuito de tecnologia

As oportunidades serão distribuídas entre cursos da escola Alura, com 300 delas para a formação de desenvolvedores Full Stack, 50 para analista de Dados e mais 50 para Devops.

Para promover a diversidade na área de tecnologia, metade dessas vagas serão destinadas para mulheres e pessoas negras. Para pessoas com 50 anos ou mais, serão 20 vagas. Dez posições serão para pessoas transgênero ou não binárias e mais dez para pessoas em situação de refúgio no Brasil.

Com duração de nove meses, o programa ainda oferece a possibilidade de concorrer a posições no Grupo Boticário de meio período a partir dos três primeiros meses de formação. A empresa vai contratar 40 alunos que se destacarem nesse período. As inscrições começam no dia 18 de outubro e vão até 7 de novembro. Veja mais detalhes no site da empresa. As informações são da Revista Exame.