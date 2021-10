Formado por empresas de tecnologia brasileiras, o Grupo DB1 oferece oportunidades em todo país. Com sede em Maringá e bases operacionais no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos, a empresa tem mais de 80 vagas de emprego para diversos cargos, com possibilidade de atuação no modelo 100% home office.

Há chances para diferentes níveis de senioridade e áreas, de tecnologia à comunicação, ciências contábeis, vendas, gestão de pessoas e entre outras. Ainda, é importante notar que todas as vagas do DB1 aceitam inscrições de pessoas com deficiência (PCD).

São muitas oportunidades disponíveis, dentre as quais destacam-se as funções de Agile Coach, Analista de Business Intelligence – Anymarket, Analista de Implantação, Analista de Parcerias – Anymarket, Analista de Suporte, Analista de Testes, Arquiteto (a) de Software, Consultor (a) Comercial Consignet, Coordenador (a) de Arquitetura, Coordenador (a) de Marketing, Coordenador (a) de UX, Desenvolvedor (a) Android, Desenvolvedor (a) Fullstack (.NET/VueJS), Desenvolvedor (a) Golang, Desenvolvedor (a) iOS, Desenvolvedor (a) Java, Desenvolvedor (a) Kotlin, Desenvolvedor (a) PHP, Desenvolvedor (a) React JS, Product Owner (PO), Tech Lead (Java), UX/UI Designer, entre outros.



Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de vantagens, que inclui plano de saúde e cartão de benefícios flexíves. A emrpesa oferece, ainda, um plano de carreira e um ambiente com metas desafiadoras, que possibilitam que o colaborador atue em projetos de grande porte e se desenvolva pessoal e profissionalmente.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Grupo DB1 devem deverão acessar o site https://vagasdb1.recruiterbox.com para cadastrar currículo. Não há uma data limite para inscrição, de modo que as posições serão preenchidas conforme a necessidade da empresa.

No endereço é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como seus requisitos e escopo de atuação.