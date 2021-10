Grupo de torcedores do América-RN invade hotel e agride jogadores do Campinense – Futebol Interior

Natal, RN, 10 (AFI) – Um grupo de torcedores do América-RN perdeu a estribeira. Insatisfeitos com o empate por zero a zero com o Campinense, este grupo se dirigiu até o hotel em que a delegação paraibana estava hospedada e partiu para a agressão aos jogadores.

Alguns jogadores ficaram feridos, com arranhões e hematomas. A direção do clube não confirmou se faria um Boletim de Ocorrência – BO – mesmo porque muitas pedras e paus foram atirados em cima dos jogadores, bem como o vidro do ônibus acabou quebrado.

“A gente estava chegando do estádio e foi pego desprevenido. Quando a gente desceu do ônibus, de repente, apareceu um grupo de torcedores com paus e pedras nas mãos e foram para cima da gente. Os jogadores tentaram correr para o hotel, mas alguns acabaram sendo agredidos covardemente” – comentou um diretor do clube, que não confirmou sua identidade.

BEM EM CAMPO

Pelo menos, dentro de campo, o Campinense se deu bem. Segurou o empate sem gols com o América-RN dentro da Arena das Dunas pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D.

Agora só precisa vencer em casa para chegar às semifinais e garantir o acesso à Série C em 2022. O jogo de volta vai acontecer no próximo sábado, a partir das 17h30. Quem vencer avança. Em caso de empate a vaga vai ser definida nos pênaltis.