Grupo Di Propósito se apresenta pela 1ª vez em Salvador; confira mais

“Manda Áudio” para os amigos e avisa que o Grupo Di Propósito irá se apresentar pela primeira vez em Salvador. O show acontecerá no dia 07 de novembro no Wet, a partir das 16h. O grupo foi criado em 2009 por amigos que gostavam de se reunir para fazer uma “resenha”.

A DOMINGUÊRA vai contar também com o arrocha diferenciado de Kart Love, a musicalidade do Pagode e Segredo e a playlist mais desejada da cidade do Dj LA. Os ingressos já estão á venda através do Bora Tickets