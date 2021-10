Grupo DPSP abre mais de 100 empregos para todo o país

Grupo DPSP abre NOVAS vagas de emprego para colaboradores de diversas especializações em todo o país. São mais de 100 oportunidades disponíveis, com chances exclusivas para portadores de deficiência e estagiários. Confira como se inscrever!

Grupo DPSP anuncia NOVAS vagas de emprego



Foram anunciadas mais de 100 NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuação pelo país. Dentre as oportunidades, estão as seguintes funções e suas localidades:

Farmacêutico – Resende;

Farmacêutico – Volta Redonda;

Farmacêutico (a) – Campos dos Goytacazes;

Farmacêutico (a) – Rio de Janeiro;

Farmacêutico – Angra dos Reis;

Farmacêutico – Barra Mansa;

Farmacêutico (a) – Ilha do Governador;

Farmacêutico – Rio de Janeiro;

Farmacêutico – Rocinha;

Jovem Aprendiz – Araxá;

Gestor Comercial Sênior;

Analista de Infraestrutura de TI – São Paulo;

Farmacêutico Freguesia – Rio de Janeiro;

Farmacêutico – Rio de Janeiro;

Analista de Planejamento Estratégico Comercial – São Paulo;

Farmacêutico – Rio de Janeiro;

Analista de Planejamento Comercial – São Paulo;

Operador de Delivery – Rio de Janeiro;

Farmacêutico (a) – Rio de Janeiro;

Farmacêutico – Rio de Janeiro;

Técnico de Segurança do Trabalho – Serra;

Farmacêutico – Resende;

Farmacêutico – Teresópolis;

Farmacêutico – Angra dos Reis;

Atendente de Loja – Exclusivo para PCD – Rio de Janeiro;

Farmacêutico – Rio de Janeiro;

Técnico de Segurança do Trabalho – Espírito Santo;

Farmacêutico – São Paulo;

Motorista – Espírito Santo;

Farmacêutico – São Paulo;

Farmacêutico – Taubaté;

Farmacêutico – Campos do Jordão;

Estagiário de Preço – São Paulo;

Atendente de Loja – Exclusivo para PCD – Belo Horizonte;

Assistente de T.I. – São Paulo;

Farmacêutico (a) – Jacarepaguá;

Farmacêutico(a) – Rio de Janeiro;

Farmacêutico(a) – Lavras;

Farmacêutico – Pouso Alegre;

Farmacêutico – Três Corações;

Farmacêutico – Guarulhos;

Farmacêutico – Itaquaquecetuba;

Farmacêutico – Mogi das Cruzes;

Entre outras.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas no Grupo DPSP, é necessário acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações e, anexar o currículo atualizado com todos os dados pertinentes.

Ainda, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como vale alimentação, cesta de natal, auxílio academia, vale transporte, seguro de vida, cesta básica, assistência odontológica, vale refeição, convênio com empresas parceiras, auxílio farmácia e convênio médico.

