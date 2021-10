“Grupo está dando o máximo” – Futebol Interior

Manaus, AM, 27 (AFI) – O Manaus-AM segue vivo na luta pelo acesso para a Série B do ano que vem. A equipe ocupa o terceiro lugar no Grupo D do quadrangular de acesso do Campeonato Brasileiro Série C, com seis pontos e vem de dois empates pelo placar de 1 a 1 com o Ypiranga-RS, que é o lanterna do grupo com apenas dois pontos.

O Grupo D é liderado pelo Tombense-MG, próximo adversário do Manaus, que está com sete pontos. O vice-líder é o Novorizontino, também com seis pontos, mas a frente por ter uma vitória a mais.

CONFIANTE

O atacante Guilherme Pira, autor do gol na última partida, falou sobre a luta do time pelo acesso.

“Acredito que todos os gols são importantíssimos, e ao mesmo tempo todos nós temos méritos nos gols da equipe. Dou Graças a Deus por poder ajudar meu time em um momento tão importante e espero continuar ajudando, como for possível. Estamos com o objetivo definido, sabemos que o acesso não é fácil, por isso estamos trabalhando dia a dia e buscando evoluir sempre, para colhermos o fruto que está sendo plantado. É um grupo muito batalhador e que está dando o máximo para alcançarmos a subida de divisão”, disse ele.

INGRESSOS À VENDA

O Manaus divulgou que os ingressos para o próximo jogo, contra o Tombense-MG, sábado (30), às 17h, na Arena Amazônia, pela quinta rodada do quadrangular de acesso, já estão à venda.

Serão 22 mil ingressos a venda pelo preço único de R$ 50,00. No último duelo em casa, no empate com o Ypiranga, cerca de 13 mil pessoas compareceram ao estádio.