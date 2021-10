Grupo Expert abre NOVOS empregos pelo país

Grupo Expert abre NOVOS empregos para profissionais de diferentes áreas de atuações pelo país. São mais de 30 vagas disponíveis, com oportunidades exclusivas para Estagiários. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Grupo Expert anuncia mais de 30 vagas de emprego



Foram anunciadas mais de 30 vagas de emprego disponíveis para colaboradores capacitados em diversas funções em todo o país. Além do salário conforme o mercado, o Grupo Expert oferece plano de saúde, plano odontológico, participação de lucro, restaurante interno e vale transporte. Dentre as oportunidades, estão:

Analista Assuntos Regulatórios e Qualidade – Itu;

Analista Comercial – Paulínia;

Analista de Administração de Pessoal Sr – Pedreira;

Comprador – Jundiaí;

Assistente de Processo – Pedreira;

Estagiário de Garantia da Qualidade – Pedreira;

Desenhista Técnico /Operador de Cnc – Cajamar;

Auditor Técnico Promotor Vendas – Rio de Janeiro;

Programador de Cnc – Indaiatuba;

Assistente da Qualidade – Campinas;

Soldador – São Paulo;

Comprador (MRO) – São Paulo;

Técnico Instalador – São Paulo;

Gerente de Garantia da Qualidade – Santa Bárbara d’Oeste;

Especialista em Comunicação/Marketing – São Paulo;

Analista de Sistemas – todo Brasil;

Analista Contábil – Indaiatuba;

Assistente de Backoffice – Jaguariúna;

Auxiliar de Marketing – Americana;

Assistente Contábil – Americana;

Almoxarife – Caxambu do Sul;

Assistente de Custos – Cajamar;

Assistente de Importação – Holambra;

Analista Comercio Exterior – São Paulo;

Técnico em Mecânica – Brasília;

Técnico de Microbiologia – São Paulo;

Vendedor Técnico – Mogi-Guaçu;

Líder de Vendas – Jaguariúna;

Técnico Eletromecânico – Paulínia;

Vendedor (a) Técnico – Indaiatuba;

Entre outras funções.

Como se inscrever

Os interessados em se inscrever em uma das oportunidades, precisam acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, anexar o currículo com todos os dados obrigatórios, como por exemplo, experiências profissionais, telefone para contato, cursos profissionalizantes, etc.

