Grupo Menos é Mais anuncia primeiro show em Salvador e conta com participação de Dilsinho

O ‘Grupo Menos é Mais’ finalmente fará a sua tão esperada faz primeira apresentação em Salvador. O primeiro show da banda carioca, queridinha de quem tem samba no pé, está confirmado capital baiana e acontecerá no dia 4 de dezembro, a partir das 20h, no espaço Mares no Centro de Convenções. A noite, que promete samba e pagode de máxima qualidade, contará ainda com show mais do que especial do cantor Dilsinho, que apresentará um repertório repleto de sucessos.