Grupo Nitro recruta estudantes e recém-formados

Com mais de 80 anos de experiência no mercado levando qualidade e tecnologia para seus clientes, o Grupo Nitro está recrutando estudantes e recém-formados interessados em participar do seu Programa de Trainee 2022. A empresa, que é uma das pioneiras em biodefensivos no Brasil, fabrica especialidades químicas e insumos para o agronegócio.

As chances são para atuação em diferentes áreas na unidade localizada em São Paulo. Para concorrer, é preciso ter concluído o ensino superior em qualquer curso entre dezembro de 2019 e dezembro 2021, além de conhecimento avançado em inglês e disponibilidade para viagens. Além da capacitação técnica, a Nitro busca pessoas com perfil curioso, colaborativo, inovador, resiliente, adaptável, proativo e espírito empreendedor.

Com duração de até 12 meses, o programa de trainee da empresa tem como objetivo formar profissionais comprometidos e engajados, que possam ocupar posições de destaque na Nitro em um futuro não muito distante. Para tanto, a empresa promove uma trilha de desenvolvimento que contempla integração, job rotation nas áreas e Unidades de Negócios, encontros com a liderança, treinamentos e capacitações, assim como a realização de um projeto estratégico. Há, ainda, um programa de Mentoring para que os trainees sejam orientados por meio de reflexões, discussões voltadas a carreira e negócio.



Os contratados receberão, ainda, salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que inclui plano de saúde, plano odontológico, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale alimentação ou vale refeição, estacionamento, acesso ao Programa PAE (Apoio Social, Psicológico. Jurídico e Financeiro) e ao centro de lazer (academia, quadra poliesportiva), entre outros.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo do programa de trainee do Grupo Nitro deverão acessar o site da iniciativa, disponível aqui, e se candidatar até o próximo dia 21 de outubro. Os candidatos serão submetidos a Assessment Online, Dinâmica em Grupo Online, Painel de Negócios e Pitch Final com Comitê Executivo.