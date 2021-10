grupo quer prorrogação com valor maior

Um grupo de membros do Palácio do Planalto está tentando convencer o Presidente Jair Bolsonaro a prorrogar o Auxílio Emergencial. Isto não é exatamente mais uma novidade. A questão é que além disso eles agora estão confiantes de que podem aumentar o valor dos pagamentos do programa em questão.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde pelo programa, o Auxílio Emergencial paga parcelas fixas em valores diferentes. Algumas pessoas recebem R$ 150, outras R$ 250 e outras R$ 375. Tudo vai depender das características dos indivíduos e das famílias de quem está pegando os montantes.

Esses valores, vale lembrar, sempre foram alvo de críticas por parte da oposição. Eles chegaram a realizar massivas manifestações para pedir o aumento do Auxílio Emergencial para a casa dos R$ 600. Foi esse patamar, aliás, que o Governo Federal pagou durante os primeiros meses do programa no ano passado.

Internamente, se sabe que esse seria um patamar muito alto para a prorrogação. A ideia dessa ala governista é convencer o Presidente Jair Bolsonaro a subir os pagamentos para cerca de R$ 500 para todos os usuários. Eles também estariam aceitando se o Governo decidisse subir esse patamar para R$ 400.

De acordo com informações de bastidores, essa ala política do poder executivo acredita que Bolsonaro precisa fazer isso para conseguir se reeleger no próximo ano. Não se sabe, pelo menos até aqui, o que o próprio Presidente Jair Bolsonaro acha desta situação. Ele deve se pronunciar sobre o assunto em breve.

Por mais um ano

Só que os pedidos para Bolsonaro não parariam por aí. Há quem diga também que esta ala do Governo Federal está trabalhando para prorrogar o Auxílio Emergencial por mais um ano completo. Assim, os pagamentos seguiriam até dezembro de 2022.

Inicialmente a ideia deles era manter essa prorrogação até abril ou maio do próximo ano. Só que eles acreditam que isso poderia ser um problema. Isso porque o Presidente acabaria cancelando o projeto às vésperas das eleições.

Então a ideia central é pagar um Auxílio Emergencial para cerca de 25 milhões de pessoas. Os valores poderiam ser de R$ 400 ou R$ 500 por mês. Além disso, esses repasses iriam durar por mais 14 meses além destes que estão confirmados.

Ministério de olho no Auxílio

Isso seria uma espécie de filme de terror para o Ministério da Economia. Para conseguir chegar neste nível de pagamentos, o Governo teria que convocar mais uma vez o Orçamento de Guerra. É aquele mesmo que funcionou durante o ano passado.

De acordo com membros do Ministério da Economia, isso seria um grande erro. Eles acreditam que essas medidas poderiam piorar a situação da inflação. E no final das contas, as pessoas seguiram sofrendo com altas em preços de produtos.

De qualquer forma, vale sempre lembrar que oficialmente falando o Governo Federal ainda não tomou uma decisão final sobre esse assunto. Isso quer dizer portanto que absolutamente tudo ainda pode mudar.