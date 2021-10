Grupo SBF abre 2.600 vagas temporárias e efetivas

As inscrições, que podem ser feitas pelo site, contemplam contratações para os cargos de assistente de depósito, assistente de loja e vendedor de calçados, para atuação em centros de distribuição e unidades Centauro e Nike. Para os cargos temporários, além do salário, são oferecidos pelo Grupo SBF vale-refeição e vale-transporte. Aos selecionados para as vagas efetivas, também é disponibilizada assistência médica, além dos benefícios já citados.

Detentor das marcas Centauro, Fisia (distribuidora exclusiva da Nike no Brasil) e NWB (canais digitais Desimpedidos, Acelerados e Falcão 12, entre outros), o Grupo SBF está com 2.600 vagas abertas, tanto temporárias quanto efetivas, para os períodos de fim de ano e início de janeiro.

Dentre os requisitos para vaga de vendedor, estão ensino médio completo e experiência com vendas. Neste caso, a atuação será em loja da Centauro e o conhecimento em calçados é um diferencial no momento da seleção. Para a função de assistente de loja, além de ensino médio completo, é desejável habilidade e boa comunicação para atendimento ao cliente e os selecionados poderão seguir tanto para a Centauro quanto para unidades Nike.

Já para se candidatar ao cargo de assistente de depósito, é necessário nível fundamental completo, para complementar o time responsável pelas atividades exercidas no setor operacional dos centros de distribuição e centros de triagem do Grupo.

O processo seletivo para as vagas temporárias e efetivas será realizado por meio de testes on-line e entrevistas com a área de seleção e com as lideranças de loja. Quem se candidatar precisa ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e em escala 6×1. Para aqueles que forem selecionados para as vagas temporárias, a boa notícia é que há chances de efetivação.