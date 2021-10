Grupo SERES abre mais de 80 vagas de emprego pelo país

Grupo SERES anuncia novas vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes especializações pelo país. São mais de 80 oportunidades, com chances exclusivas para estagiários. Confira como se candidatar!

Grupo SERES anuncia oportunidades de emprego



Você Pode Gostar Também:

O Grupo SERES está com mais de 80 oportunidades de emprego disponíveis para contratação de profissionais capacitados em diversas áreas de atuações em todo o país. Dentre as vagas abertas, estão as seguintes funções:

Técnico de Manutenção Externo (Empilhadeiras) – Goiânia;

Vendedor – São Paulo;

Estágio de Suporte a Produção – Rio de Janeiro;

Biomédico – Volta Redonda;

Estagio Engenharia Industrial – Rio de Janeiro;

Analista de Recrutamento e Seleção Sênior – Rio de Janeiro;

Técnico em Radiologia – Volta Redonda;

Vendedora Interna – Rio de Janeiro;

Atendente Comercial – Niterói;

Assistente Marketing – São Paulo;

Operador de Produção – Tatuí;

Analista de Growth Hacking – São Paulo;

Inspetor de Qualidade – Embu;

Coordenador de Turno Fast Food – Rio de Janeiro;

Operador de ETA – Cachoeiras de Macacu;

Analista de Mídias Sociais – São Paulo;

Executivo de Vendas – São Paulo;

Técnico de Enfermagem – Imagem – Volta Redonda;

Enfermeiro – Imagem – Volta Redonda;

Técnico de Manutenção Residente (Empilhadeiras) – Embu;

Coletor Laboratório – Rio de Janeiro;

Atendente Comercial – Niterói;

Analista de Implantação II (Protheus) – São Paulo;

Analista de Sistemas II (Infraestrutura) – São Paulo;

Analista Engenharia Pleno – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo;

Analista de Sistemas III – Salvador;

Analista de Sistemas II – Salvador;

Inspetor de Qualidade Produto Final – Itatiaia;

Operador I – Volta Redonda;

Entre outras.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas abertas, os interessados precisam acessar o link de inscrição, atentar-se a todos os requisitos solicitados pela empresa e, anexar o currículo atualizado em “Candidate-se“.

Além do salário compatível com o mercado, o Grupo oferece plano de saúde, plano odontológico, vale refeição e vale transporte.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!