Grupo Tigre abre vagas para programa de estágio

O Grupo Tigre, multinacional brasileira que atua com soluções para construção civil e cuidado com a água, lançou o programa de estágio Jovens Feras Tigre.

O programa oferece interface com diferentes áreas de negócios, mentores para auxiliar nos desafios, contato com a liderança, ambiente acolhedor que promove as relações interpessoais e desenvolvimento pessoal e profissional.