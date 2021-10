GrupoSITI tem mais de 100 vagas de emprego pelo Brasil

GrupoSITI anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas áreas de atuações pelo Brasil. São mais de 100 oportunidades com vários benefícios ofertados. Veja como se inscrever!

GrupoSITI anuncia NOVAS oportunidades de emprego



O GrupoSITI está com mais de 1oo vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes especializações por todo o país. Dentre as oportunidades abertas, estão as seguintes funções:

Analista Sênior Ux;

Auxiliar de Monitoramento;

SAP Fi Aa;

Analista de Infra Estrutura Cloud;

Analista Sre (Dev Ops);

Full Stack Ios;

Engenheiro Operador de Sistemas Smart Meter;

Desenvolvedor Low Code – Plataforma Service Now;

Consultor SAP Bw;

Desenvolvedor Big Data Pleno;

Entre várias outras.

Além disso, a empresa oferece salário compatível com o mercado de trabalho e mais os benefícios de convênio médico, convênio odontológico, vale transporte, vale alimentação, entre outros.

Como se inscrever

Os interessados em se inscrever em uma das oportunidades disponíveis no GrupoSITI, precisam acessar a página de participação, considerar todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, anexar o currículo com todos os dados necessário.

Gostou das informações?