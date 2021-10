Guarani ‘corneta’ CBF e confirma retorno da torcida num sábado à tarde – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – Calma, torcedor bugrino, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou no início da noite desta sexta-feira que a partida entre Guarani e Londrina, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, acontecerá no sábado, dia 9, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

O anúncio foi recebido com alívio pelo torcedor, que mais cedo viu a entidade remarcar o confronto para o dia 8, sexta-feira, às 16h30. Alteração que frustraria os planos de muita gente para estar presente no primeiro jogo do Bugre com público durante a pandemia da COVID-19.

O Guarani confirmou a partida no sábado através de nota em suas páginas oficiais e aproveitou para cornetar a CBF, dizendo que espera que a data não sofra mais nenhuma alteração.

“A CBF voltou atrás na decisão de antecipar a partida contra o Londrina e, em seu site oficial, confirma a partida para sábado (9), às 16h30, no Brinco de Ouro. Esperamos que não mude mais, né…”, diz a nota do clube.

Antes disso, porém, o Guarani entrará em campo contra o Brusque, em jogo marcado para este sábado, às 16 horas, no Augusto Bauer, em Brusque (SC). O time paulista precisa da vitória para seguir próximo ao G4 – grupo de acesso.

O Bugre é o sexto colocado da Série B, com 42 pontos. Cinco pontos de diferença para o Avaí,l quarto colocado, com 46 pontos.

