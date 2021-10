Guarani e CSA vencem em casa e encostam no G4 – Futebol Interior

Campinas, SP, 9 (AFI) – As primeiras posições não foram alteradas com os três jogos disputados, neste sábado, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. CSA e Guarani venceram bem em casa e continuam perto do G4 – zona de acesso – podendo sonhar. O Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa.

VITÓRIAS EM CASA

Em Campinas, o Guarani passou bem pelo Londrina, por 3 a 0 e chegou aos 45 pontos, em sétimo lugar. Só perde a sexta posição para o CSA, pelo número de vitórias – 13 a 12 – e que em Maceió não perdoou o Brusque e enfiou 4 a 1.

O Vasco da Gama sofreu a primeira derrota sob o comando de Fernando Diniz, caindo diante do Sampaio Corrêa, por 1 a 0, no Castelão em São Luis (MA).

BRIGA DE CIMA

O quinto colocado é o CRB, com 48 pontos. Mesma pontuação do Goiás, quarto colocado, é que abre a zona de acesso. Fica atrás de Avaí, com 50, Botafogo com 51 e Coritiba, líder com 54 pontos.

DISPUTA EM BAIXO

Na rabeira da competição continuam os mesmos times. O Londrina perdeu e segue com 30 pontos, em 17.º lugar, abrindo o Z4. O Vitória também perdeu e segue com 26 pontos, em 18.º lugar.

Atrás estão o Confiança com 25 pontos e o Brasil-RS com 19. Ainda faltam mais nove rodadas, portanto, mais 27 pontos em jogo para cada time.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 29.ª RODADA: