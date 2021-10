Guarani-RS deseja pronta recuperação a árbitro e diz desprezar “quaisquer atos de violência” – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 05 (AFI) – O Guarani-RS emitiu nota oficial para desejar pronta recuperação ao árbitro Rodrigo Crivellaro e criticar a agressão de William Ribeiro, jogador do São Paulo.

Na terça-feira, o atleta deu um chute na nuca do árbitro, já caído, e o deixou desacordado durante a partida entre Guarani e São Paulo no Edmundo Feix, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2.

RETOMADA!

O jogo foi suspenso após a agressão. Nesta terça, a FGF confirmou que a partida será retomada às 15h30. A partida prosseguirá a partir dos 14 minutos do segundo tempo. O Guarani estava vencendo por 1 a 0.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

“O Guarani de Venâncio Aires lamenta profundamente o fato ocorrido no jogo contra o São Paulo, válido pela Divisão de Acesso, quando o jogador William Ribeiro agrediu o árbitro Rodrigo Crivelaro.

Após o acontecido, o Guarani está prestando todo o apoio para o árbitro, com atendimento imediato de ambulância e médico.

O Guarani de Venâncio Aires despreza quaisquer atos de violência seja dentro ou fora dos gramados.

Agora todos torcemos para que a recuperação de Crivelaro seja a mais rápida possível. O clube prestará todo o apoio possível para o árbitro e a família.

O jogo do Guarani contra o São Paulo será retomado amanhã, 5, conforme decisão da Federação Gaúcha de Futebol.

Direção do Esporte Clube Guarani“.