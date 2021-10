Guarani x Confiança – Vai manter vivo o sonho do acesso, Bugre? – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – O Guarani não pode pensar em outro resultado nesta sexta-feira que não seja a vitória para manter vivo o sonho do acesso. A partir das 19 horas, o Bugre recebe o Confiança, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro.

Defendendo uma invencibilidade de sete partidas como mandante – cinco vitórias e dois empates -, o Guarani está na sétima colocação, com 46 pontos, quatro a menos que o Avaí, primeiro integrante do G4. O Leão entra em campo horas depois, contra o Cruzeiro, em Florianópolis.

Já o objetivo do Confiança é totalmente diferente. Apesar das duas vitórias seguidas, sobre Vitória e Avaí, o Dragão ainda está em situação delicada, na penúltima colocação, com 28 pontos, seis a menos que a Ponte Preta, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

BUGRE TEM FORÇA MÁXIMA

O empate amargo com o CRB, por 2 a 2, em Maceió, já ficou para trás no Guarani, que busca a segunda vitória em dois jogos desde o retorno da torcida no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Para isso, o técnico Daniel Paulista conta com força máxima. O volante Rodrigo Andrade retorna após cumprir suspensão automática no lugar de Índio. No ataque, Júlio César também está de volta depois de ser preservado do jogo em Maceió.

A dúvida de Daniel Paulista, porém, é quem vai sair do time titular: Andrigo e Allan Victor. Existe ainda a possibilidade dos dois irem para o banco de reservas, caso o treinador opte por jogar com Júnior Todinho centralizado.

BAIXA IMPORTANTE

Na vitória sobre o Avaí, por 3 a 1, no último final de semana, o meia Jhemerson rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e vai precisar passar por cirurgia. Assim, só volta em 2022.

O técnico Luizinho Lopes, porém, tem o retorno do meia Álvaro, que não enfrentou o Sousa, na última terça-feira, pela Copa do Nordeste, por conta de um desconforto muscular. Ele treinou normalmente e vai para o jogo.

Outra novidade é a presença de Hernane Brocador na lista de relacionados. O experiente atacante perdeu espaço desde a chegada de Luizinho Lopes e chegou a ficar de fora do banco de reservas nos últimos dois jogos.