Guarany-CE 0 x 1 Campinense-PB – Raposa vence novamente e garante classificação para às quartas – Futebol Interior

Sobral, CE, 3 (AFI) – Nesta tarde de domingo, Guarany de Sobral e Campinense se enfrentaram pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O decisivo jogo de volta foi realizada no Estádio do Junco, às 15h e terminou empatado em 0 a 0. Com o resultado, o Campinense se classificou graças ao jogo de ida, vencido por 2 a 1.

O resultado foi justo, a equipe de Campina Grande foi melhor nos dois jogos. Inclusive sempre estando mais perto da vitória na segunda partida.

O JOGO

A primeira etapa começou com o Campinense muito superior. Logo aos dois minutos, Cláudio bateu bem de fora da área. A bola passou muito perto do gol. Mais tarde, aos 18 minutos, Marcos Nunes bateu na pqeuna área, exigindo grande defesa de Théo.

A pressão continuava. Aos 32, Fábio Lima puxo o contra-ataque, carregou a bola até o ataque, invadiu a área, rolou para Cláudio, que chutou forte, mas para fora, raspando a trave. Os donos da casa não criaram nenhuma chance de real perigo.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Guarany voltou melhor que no primeiro tempo e aos cinco minutos assustou. Raí bateu escanteio, Airton Júnior raspou na bola, e ela vai para fora, assustando Mauro Iguatu. Mas na sequência, o Campinense voltou a assustar. Matheus Régis aproveitou vacilo da defesa, mas não acertou em cheio a bola, o que fez com que Théo conseguisse defender.

Os donos da casa até chegaram novamente. Geraldo tocou para Passira, que invadiu a área e quase fez. Porém, o árbitro assinalou impedimento. Mas foi no melhor momento do Guarany que o castigo veio. Anselmo recebeu, avançou, tocou por cima de Théo, mas na linha do gol, Fábio Lima tocou na bola e abriu o placar.

Sem mais nada a perder, o Guarany tentou um último esforço, mas em vão. Fábio Lima bateu falta, chutiu forte, Théo espalmou, a bola sobrou para Anselmo, que mandou de voleio e fez um belo gol.

PRÓXIMA PARTIDA

Na próxima fase, quem eliminar o adversário sobe para a Série C.