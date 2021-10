Gui Araújo, Lary Bottino e Valentina Francavilla formam roça da semana

A noite da última quarta-feira (20) foi decisiva para a formação da roça. Bil Araújo venceu a prova do fazendeiro e conseguiu se livrar da berlinda e garantir mais uma semana em “A Fazenda 13”. Gui Araújo, Lary Bottino e Valentina Francavilla não tiveram a mesma sorte e correm o risco de eliminação.

Graças ao poder da chama, MC Gui virou o jogo e colocou Gui Araújo direto na berlinda no lugar de Rico Melquiades. O ex de Anitta, por sua vez, puxou a assistente de palco do Ratinho da baia para a roça. Já a influencer acabou na berlinda por causa da prova do resta um.