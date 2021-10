Guia Prático: Como comprar Criptomoedas

O que são criptomoedas?

As moedas criptográficas são uma espécie de moeda virtual. Elas não têm forma física e existem apenas na internet. Em outras palavras, as moedas criptográficas são entradas limitadas em um banco de dados que ninguém pode alterar, a menos que condições específicas sejam preenchidas. As moedas criptográficas fazem uso da criptografia para garantir segurança e controle.

Como funcionam as criptomoedas?

As moedas criptográficas funcionam utilizando a tecnologia de ledger distribuído, que é uma espécie de banco de dados descentralizado. Um bom exemplo de como as moedas criptográficas funcionam é compará-las aos bancos online.

O primeiro registro de uma transação em moedas criptográficas é chamado de cadeia de blocos (para as moedas criptográficas, isto é chamado de livro razão público). Estes blocos são todos ligados e criptografados, o que significa que ninguém pode adulterar a cadeia de blocos.

Quando as moedas criptográficas começam a ser usadas em grandes números, a criptografia desempenha um papel cada vez mais importante, pois ajuda a resolver problemas como a duplicação de gastos. Os blocos são criados em determinados intervalos de tempo para que todos tenham uma cópia atualizada do registro público de transações.

Como as criptomoedas foram criadas?

A primeira criptomoeda foi a Bitcoin (BTC), criada em 2009. Milhares de outras criptomoedas foram criadas desde então, todas com preços e formas diferentes. Algumas moedas criptográficas são clones de Bitcoin; outras compartilham apenas certas características com elas.

Certo, então você sabe o que são moedas virtuais, mas como obter moedas criptográficas? Bem, as moedas criptográficas são realmente muito fáceis de se obter. Existem três passos que você precisa completar antes de poder realmente usar as moedas criptográficas.

Passo 1: Primeiro, faça o download de uma carteira. Há toneladas de carteiras por aí para criptomoedas:

Carteiras frias (Cold Wallets) – Carteiras que nao estao ligadas directamente à internet, que garantem uma segurança alta e eficaz

Carteiras quentes (Hot Wallets) – Carteiras que estão ligadas à internet e que estão sempre prontas para serem acessadas

Carteiras de hardware (Hardware Wallets) – As carteiras USB offline são carteiras frias que se assemelham a um pen drive e muitas vezes estão disponíveis na forma de um gadget físico.

Carteiras móveis e de mesa (Mobile & Desktop Wallets) – São conhecidas como carteiras quentes na forma de aplicações de software e aplicações móveis que armazenam moedas criptográficas. Nos últimos anos, as carteiras de software melhoraram drasticamente em termos de segurança, acessibilidade e capacidade de negociação para corretores de moedas criptográficas e investidores.

Uma vez que você tenha baixado sua carteira, vá em frente e abra-a .

Passo 2: Segundo, você precisa de moedas digitais. Esta é provavelmente a parte mais difícil das moedas criptográficas para iniciantes, mas na verdade não é tão difícil assim. A maneira mais fácil de obter moedas criptográficas é usar um site de troca como etoro ou Coinbase.

Depois de utilizar um site de troca para comprar criptomoedas, vá em frente e envie as moedas criptográficas para sua carteira.

Passo 3: Finalmente, parabéns! Você tem criptomoedas.

E agora? Bem, agora você pode usar as criptomoedas para fazer as coisas de fato. Você pode negociá-las em um site de troca ou usar moedas criptográficas

Como usar a Cripto-Maquina do Tempo

Dado um número tão grande de membros e o valor significativo das criptomoedas, é crucial saber o que é, como funciona, como obtê-la e tudo mais relacionado a ela nos dias de hoje. Hoje vamos mostrar uma ferramenta chamada “Cripto-Maquina do Tempo” que ajuda a rastrear as médias de bitcoin para que você possa investir nelas. Se você está procurando adquirir bitcoins e não sabe por onde começar, confira o Guia do Bitcoin para todas as suas perguntas!

O site Guia do Bitcoin também contém a ferramenta “Cripto-Maquina do Tempo”, que permite explorar aspectos do valor da bitcoin na época, quanto ela vale hoje, lucros, perdas e capital atual.

Aqui vai obter a informação sobre:

Preço de aquisição

Preço atual do BTC

Lucros/perdas

Capital atual

No lado direito está um espaço que inclui várias seções. Aqui estão mais duas curiosidades que você pode explorar: uma fotografia com um logotipo circundante para empresas mundialmente famosas como Apple, Amazon, Netflix, e Facebook. Quando você passar o mouse sobre qualquer um destes ícones, você verá quanto dinheiro aquela empresa ganhou, ao investir na criptomoeda da sua pesquisa, naquela altura.

Não é a “Cripto-Maquina do Tempo” realmente fascinante? Você pode conferir como funciona e nos dizer o que você acha desta ferramenta que ajuda não apenas aqueles que já usam criptomoedas, mas também as pessoas que estão interessadas no assunto!