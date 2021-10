Guto Ferreira fecha preparação do Bahia; presidente revela situação de Rodallega – Futebol Interior

Salvador, BA, 08 (AFI) – Guto Ferreira finalizou a preparação do Bahia para o duelo contra o Athletico sem poder contar com Lucas Arcanjo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além dos lesionados Conti, Cirino e Rossi. Isso sem contar o atacante Rodallega, que será avaliado pelo Departamento Médico. O clube não revelou o que aconteceu com o jogador, mas o presidente Guilherme Bellintani afirmou que ocorreu um problema extracampo.

“Ele foi vetado pelo departamento médico e fará um novo exame hoje. A nossa comunicação é absolutamente verdadeira. No Bahia, tudo vira polêmica. Vi gente dizendo que ele tinha se negado a jogar por não ter recebido as imagens. A nossa divulgação é a divulgação verdadeira e possível neste momento. Veto por uma circunstância de fora do clube, em que ele foi afetado. Estamos protegendo a intimidade do jogador. Assim que for possível, vamos anunciar. Não é um problema grave”, falou o mandatário.

Guto Ferreira fecha preparação do Bahia

A expectativa é que Guto Ferreira faz algumas mudanças na equipe que vinha atuando, a começar com a escolha do goleiro. Danilo Fernandes treinou entre os titulares e enfim poderá ter uma chance entre os 11. O mesmo aplica-se para Juninho Capixaba e Maycon Douglas. No entanto, o treinador optou pelo mistério.

Certeza mesmo é a manutenção dos jogadores mais experientes, como o zagueiro Luiz Otávio, e os atacante Rodriguinho e Gilberto.

SITUAÇÃO

Sem vencer há quatro jogos, o Bahia aparece na 18ª posição do Brasileirão, com 23 pontos. O Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 25.

Mateus Claus [Danilo Fernandes]; Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia [Juninho Capixaba]; Patrick de Lucca, Daniel [Raniele] e Mugni; Isnaldo, Rodriguinho [Maycon Douglas] e Gilberto.