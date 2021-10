Guto Ferreira pede Fonte Nova lotado para ‘grande final’ do Bahia com Ceará – Futebol Interior

Salvador, BA, 26 (AFI) – Com o mesmo objetivo de fugir do Z-4, a zona de rebaixamento, mas em momentos diferentes, Bahia e Ceará entram em campo nesta quarta-feira, às 19h, em jogo atrasado da 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), os baianos buscam ampliar sequência invicta, enquanto os cearenses querem se reencontrar com a vitória.

Há quatro jogos sem perder, o Bahia superou nos últimos Athletico-PR e Chapecoense, além de empates com América-MG e Palmeiras. Com isso, aparece em 15.º lugar com 31 pontos, apenas dois a mais do que o Santos, que abre o Z-4 na 17.ª colocação.

Já o Ceará não sabe o que é vencer há seis jogos. Foram quatro empates, contra Internacional, São Paulo, Red Bull Bragantino e Juventude, além de derrotas para Atlético-MG e Palmeiras. Com 32 pontos, está uma posição acima do Bahia, em 14.º lugar.

BAHIA

O técnico Guto Ferreira elogiou o papel do torcedor na vitória por 3 a 0 diante da Chapecoense, que teve público de mais de oito mil. Mesmo assim, o treinador pediu ainda mais apoio para ocupar a capacidade máxima permitida: cerca de 14 mil.

“Nós temos uma grande final quarta-feira e precisamos colocar os 14 mil aqui dentro. Precisamos de todos para ajudar o Bahia. No último jogo isso foi muito positivo, a torcida empurrou o time o tempo todo. O jogo contra o Ceará será dificílimo e o triunfo é muito importante para o nosso objetivo”, destacou.

Guto não tem desfalque por suspensão, mas não poderá contar com o goleiro Matheus TEixeira, que passará por um procedimento cirúrgico após lesionar o joelho. Rossi, que fez treino físico, ainda é dúvida. O meia Lucas Mugni, que cumpriu suspensão, retorna ao time titular.

BAHIA: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Juninho Capixaba, Raí Nascimento e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.