Há sete jogos sem vencer, Sampaio Corrêa terá quatro mudanças para receber o Vasco – Futebol Interior

São Luís, MA, 08 (AFI) – Há sete jogos sem vencer, o Sampaio Corrêa deve ter mudanças para encarar o Vasco neste sábado, às 21h, no Estádio Castelão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O técnico Felipe Surian fez mistério, finalizou a preparação com portões fechados, mas contará com retornos e desfalques.

No setor defensivo, Joécio está suspenso e Alan Godói, que volta de suspensão, deve ficar com a vaga titular. O lateral-direito Watson também é desfalque, mas porque sentiu uma lesão muscular no treino. Com isso, Luís Gustavo deve ganhar uma chance.

No meio-campo, Surian terá o retorno de Eloir, que cumpriu suspensão, e entra no lugar de Romarinho, que deixou o clube. Recuperado de entorse no joelho, o atacante Pimentinha deve ser titular para a saída de Jean Silva.

Com o jejum de vitórias, o Sampaio Corrêa está na zona intermediária da tabela e se distanciou bastante do G4. Inclusive, já está mais perto do Z4 do que da zona de acesso à Série A. O adversário, por outro lado, está em ascensão. São cinco jogos invictos do Vasco, sendo três vitórias consecutivas.

SAMPAIO CORRÊA: Luís Daniel; Luís Gustavo, Alan Godói, Paulo Sérgio (Kanu) e Alyson; Betinho, Ferreira, Eloir e Léo Artur; Pimentinha e Ciel. Técnico: Felipe Surian.