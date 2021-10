Halloween: clássicos filmes de terror para você conferir neste fim de semana – Coisa de Cinéfilo

Algumas pessoas, no entanto, aproveitam a data para curtir um bom filme de terror e testar o coração com os sustos e medos incutidos pelos roteiros. Mesmo com o gênero sendo bem explorado nos últimos anos, nós do Coisa de Cinéfilo resolvemos montar uma lista com os principais clássicos de terror que não podem faltar no acervo de todo cinéfilo.

Sabemos que o Halloween, famoso Dia das Bruxas comemorado principalmente nos EUA, não é exatamente uma data muito lembrada aqui no Brasil. O dia 31 de outubro só veio ganhar destaque com o passar dos anos, a medida que alguns brasileiros vêm desfrutando da oportunidade de fazer uma bela festa à fantasia e colocar a imaginação para trabalhar.

Então prepara o coração e a pipoca para conferir esses filmes super bacanas neste fim de semana!

O Exorcista (NOW)

Clássico dos clássicos, este filme de 1973 conta a história de uma menina de 12 anos que é possuída pelo demônio e apresenta comportamentos bizarros. Depois de recorrer a inúmeros médicos, a família chama um padre, que resolve seguir com um processo de exorcismo para conseguir livrar a menina do mal. O longa tem cenas pesadas e muito bem feitas, deixando o espectador de cabelo em pé.

Psicose (Telecine Play)

Do diretor Alfred Hitchcock, o longa de 1960, ainda em preto e branco, traz a história de uma mulher que foge na estrada após roubar US$ 40 mil para ficar com o namorado. Ela acaba se hospedando em um hotel para passar a noite. No entanto, ao conhecer um jovem com uma relação perturbadora com a mãe, ela descobre que aquela noite acabará se tornando é um pesadelo. É o filme responsável por uma das cenas mais icônicas do cinema, a da mulher esfaqueada no chuveiro.

O Bebê de Rosemary (Telecine Play)

Outro filme em preto e branco que é bem pesado. De 1968, este filme traz como enredo um casal que se muda para um apartamento novo e é recepcionado pelos vizinhos amistosos. As coisas começam a ficar estranhas quando esses vizinhos começam a invadir a privacidade do casal. Tudo piora quando a mulher engravida após um sonho em que teria sido estuprada pelo demônio.

Poltergeist: O Fenômeno (HBO Max)

Lembram de uma cena de uma garotinha na frente da televisão chuviscada? É justamente deste filme. O roteiro conta a história de uma família que começa a perceber móveis se movendo sozinhos pela casa. A situação torna-se ainda mais complicada quando esses fantasmas tentam sequestrar a filha mais nova através da televisão. O filme já foi acusado de ser amaldiçoado por conta de várias mortes associadas ao período de gravação.

Halloween: A Noite do Terror (Netflix/ Prime Video)

Quem aí nunca ouviu falar no psicopata Michael Myers? Este filme acabou rendendo uma franquia, que teve seu mais novo episódio lançado recentemente. A história passa em torno do vilão, que passou quase duas décadas preso por matar a irmã. Depois de solto, ele volta a sua cidade natal para dar continuidade à série de crimes. O filme é uma obra completa que mudou os padrões do gênero a partir dali, tornando-se uma referência.