Halloween: se inspire nas fantasias dos famosos e arrase na festa

O Halloween não é uma festa típica brasileira, mas tem caído cada vez mais no gosto do povo. Comemorado no dia 31 do outubro, a data é marcada por festas a fantasia, decorações de casa e a famosa prática de ‘doces ou travessuras’. Nesta semana, diversos famosos participaram da comemoração e arrasaram nas ideias de fantasias.

Não existe regra para se fantasiar no Halloween, mas o mais comum é usar roupas e maquiagens que remetam ao terror. Muitas pessoas se inspiram em filmes do gênero, como Chucky – Brinquedo Assassino ou A Órfã. Já outros preferem bolar uma fantasia mais divertida, como as usadas no Carnaval. Independente de qual seja a sua preferência, os looks escolhidos por algumas celebridades podem ajudar. Confira:

Vitória Strada – Boneca Zumbi A atriz Vitória Strada escolheu a fantasia ‘boneca zumbi’ | Reprodução: Instagram

A fantasia é simples e pode ser feita com roupas que você já tem em casa. O ponto marcante do look é a lente branca nos olhos, que traz a sensação de ‘zumbi’. O batom preto também traz mais o clima de Dia das Bruxas para a fantasia.

Viih Tube – A Órfã A ex-bbb Viih Tube se fantasiou de ‘A Órfã’ | Reprodução: Instagram

A influenciadora apostou em um filme de terror clássico para fazer a sua fantasia. A ex-bbb usou uma roupa idêntica a do filme, mas você pode focar apenas em reproduzir os penteados e acessórios. O vestido pode ser substituído por uma blusa azul com gola e uma saia, por exemplo.

John Drops – RBD O influenciador John Drops usou uma fantasia inspirada na novela Rebelde | Reprodução: Instagram

Para os saudosistas da novela mexicana, é possóvel dar um ar de Halloween até ao look clássico de rebelde. O influenciador John Drops usou tinta vermelha para simular sangue e uma faca falsa para completar a composição. Reproduzir o look da série é bem siples: basta arranjar uma blusa branca de botões, uma saia jeans e uma gravata vermelha.

Rita Carreira – Medusa A influenciadora Rita Carreira se inspirou na Medusa | Reprodução: Instagram