Herói contra o Vasco, Allan Godói destaca espírito guerreiro do Sampaio Corrêa e define jogos como finais – Futebol Interior

São Luís, MA, 11 (AFI) – Foi na base da emoção que o Sampaio Corrêa venceu o Vasco da Gama no último sábado, 9, no Castelão, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Com um a menos e pênalti defendido no minuto final, a Bolívia Querida teve uma noite de vários heróis. E um desses foi o zagueiro Allan Godói, que assumiu a titularidade na defesa do time do técnico Felipe Surian e marcou o gol da vitória aos 21 minutos do segundo tempo, quando aproveitou cobrança de escanteio pela direita, foi no “segundo andar” e cabeceou forte para estufar a rede cruzmaltina. Feliz com o feito, o camisa 3 avaliou o desempenho da equipe no final de semana:

“A gente tinha que se reabilitar. Independente de que seria contra o Vasco, um time tradicional e que vinha embalado com vitórias, encaramos o jogo como se fosse uma final. Graças a Deus fui abençoado com um gol. Ficamos com um a menos e mesmo assim não desistimos em nenhum momento, acreditamos do início ao fim que podíamos sair com os três pontos e conseguimos. Somos um time de guerreiros”, afirmou Allan.

REABILITAÇÃO

Após iniciar a Série B brigando pelas primeiras colocações, o Sampaio Corrêa acabou oscilando na classificação com o passar das rodadas. Em 10ª com 40 pontos, o time maranhense se reencontrou com a vitória e agora foca numa campanha de reabilitação para voltar a sonhar com voos maiores. Para Allan Godói, um triunfo diante do Vitória será determinante para as pretensões do time no Brasileirão. Com ele em campo, aliás, a equipe passou 60% dos jogos sem sofrer gols.

“Podem ter certeza que contra o Vitória, iremos entrar em campo com esse mesmo espírito de time de guerreiros, lutando do início ao fim, jogando com muita garra, buscando os três pontos a todo momento. Precisamos vencer para seguir na busca pelos nossos objetivos. Independentemente da situação deles, é preciso encarar o jogo como mais uma decisão. Será difícil, mas vamos buscar mais um grande resultado em casa” finalizou o zagueiro.

PRÓXIMO JOGO

O Sampaio Corrêa recebe o Vitória na noite desta terça-feira, às 19h, no Castelão, em São Luis. Enquanto a Bolívia Querida ainda sonha com o acesso à Série A, os baianos lutam contra a queda para Série C, ocupando a 18ª colocação, com apenas 26 pontos somados e cinco atrás do Brusque, o primeiro time fora da zona do rebaixamento.