Com 20 mil funcionários em 50 países, a Hexagon oferece seis vagas de emprego para profissionais com diferentes níveis de senioridade – há chances efetivas e de estágio. A empresa, líder global em sensores, software e soluções autônomas, fornece tecnologia para o setor agrícola, com foco na conversão de dados em informações inteligentes e acionáveis, permitindo um planejamento mais inteligente, controle preciso de máquinas e fluxos de trabalho automatizados para otimizar as operações de seus clientes.

Atualmente, a empresa recruta novos talentos para as posições de Desenvolvedor de Software Pleno – C++, Estágio em Desenvolvimento de Software Cloud, Estágio em Sistemas e Aplicações, Desenvolvedor de Software Frontend – JavaScript/Angular, Projetista Eletrônico e Estágio em Design.

É importante notar que as vagas são para atuação na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, mas há a possibilidade de trabalhar no modelo home office ou híbrido. Outros requisitos podem variar de acordo com a função desejada.



Os contratados receberão salário compatível com o mercado, além de alguns benefícios, como:

Vale alimentação ou vale refeição;

Vale transporte;

Plano odontológico Uniodonto, com coparticipação;

Plano de saúde Unimed, pago integralmente pela empresa;

Estacionamento;

Convênio com ACATE;

Convênio com SESI Farmácia;

Local para descanso;

No dress code;

Copa e refeitório com geladeira e micro-ondas;

Open café;

Banco de Horas remunerado;

Auxílio home-office.

A empresa oferece, ainda, horário flexível e uma carga horária de 40 horas semanais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://hexagonagriculture.solides.jobs/ para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. No endereço é possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades, assim como os requisitos e escopo de atuação.