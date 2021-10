Homem cai de marquise após sofrer descarga elétrica em Maceió

Um homem de 54 anos ficou ferido e incosciente após sofrer uma descarga elétrica quando estava na marquise de uma edificação situada na Avenida Siqueira Campos, no bairro do Prado, parte baixa de Maceió. Segundo as informações repassadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), após sofrer o choque, o homem teria…

Um homem de 54 anos ficou ferido e incosciente após sofrer uma descarga elétrica quando estava na marquise de uma edificação situada na Avenida Siqueira Campos, no bairro do Prado, parte baixa de Maceió.

Segundo as informações repassadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), após sofrer o choque, o homem teria caído da marquise, de uma altura que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Diante das circunstâncias, o homem foi socorrido ainda inconciente para o Hospital Geral do Estado (HGE), para receber atendimento. O Alagoas 24 Horas solicitou, à assessoria da unidade, o boletim médico com o estado de sáude da vítima, mas ainda não obteve resposta.