Homem é agredido a pauladas durante tentativa de latrocínio na AL 215

Um homem identificado apenas como ‘Goiaba’ foi alvo de uma tentativa de latrocínio durante um assalto praticado na noite desse sábado (16) nas imediações de um condomínio situado na Vargem da Vila, em Marechal Deodoro.

De acordo com as informações, Goiaba estaria indo para casa quando foi surpreendido e agredido por três homens, que o atacaram com pauladas e, em seguida, o atiraram às margens da AL 215 e roubaram a bicicleta da vítima. Pedestres que passavam no local durante a manhã encontraram o homem ainda caído.

Reprodução/Real Deodorense

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e juntamente com os militares da 5ª Cia independente estiveram no local e encaminharam a vítima para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico.