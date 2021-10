Homem é esfaqueado por mulher após marcar encontro em rodoviária

Um jovem de 24 anos foi esfaqueado por uma mulher, dentro do Terminal Rodoviário João Paulo II, no bairro do Feitosa, na parte alta de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado. Informações divulgadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) dão conta de que o crime foi registrado por volta de…

Um jovem de 24 anos foi esfaqueado por uma mulher, dentro do Terminal Rodoviário João Paulo II, no bairro do Feitosa, na parte alta de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado.

Informações divulgadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) dão conta de que o crime foi registrado por volta de 11h30.

A vítima, segunda testemunhas, foi esfaqueada por uma mulher que havia marcado um encontro. A suspeita efetuou dois golpes com faca na região das costas.

Após o crime, a mulher fugiu e não foi localizada, nem identificada. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Trapiche.