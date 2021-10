Homem é morto em residencial na zona da mata

A Polícia Civil de Alagoas deve instaurar inquérito para investigar um homicídio registrado neste sábado (2) na cidade de São José da Laje, zona da mata do Estado. As informações sobre o crime são escassas. A reportagem do Alagoas 24 horas tentou contato com o 2º BPM, que atende na região, mas não obtivemos êxito….

A Polícia Civil de Alagoas deve instaurar inquérito para investigar um homicídio registrado neste sábado (2) na cidade de São José da Laje, zona da mata do Estado. As informações sobre o crime são escassas. A reportagem do Alagoas 24 horas tentou contato com o 2º BPM, que atende na região, mas não obtivemos êxito.

O crime ocorreu no Conjunto Armando Lira e teve como vítima Vagner Ramos da Silva, de idade não informada. Não há qualquer informação sobre o que teria motivado o crime ou a sua autoria.

Além da Polícia Militar, agentes da Civil, perícia e IML estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. O corpo foi encaminhado à sede do instituto em Maceió.