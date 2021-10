Homem é morto no quintal de casa em Cajueiro

Um homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 18, no município de Cajueiro, na Zona da Mata de Alagoas. A vítima foi identificada como Ulisses da Silva, de 61 anos. Segundo informações da esposa, o homem foi agredido violentamente e morto no quintal após ter a casa, situada no conjunto Frei Damião, invadida. Ela não soube…

Reprodução / Whatsapp

Um homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 18, no município de Cajueiro, na Zona da Mata de Alagoas. A vítima foi identificada como Ulisses da Silva, de 61 anos.

Segundo informações da esposa, o homem foi agredido violentamente e morto no quintal após ter a casa, situada no conjunto Frei Damião, invadida. Ela não soube informar a guarnição quantas pessoas estavam envolvidas no crime.

A motivação para o homicídio não foi informada.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia no local do crime e recolher o corpo. O caso deverá ser investigado pela polícia local.